НОВОСТИ

Джигурда заявил, что Ротару помогает дружбе народов

Эпатажный артист призвал людей проявить милосердие и прекратить травлю народной артистки.

Джигурда заявил, что Ротару помогает дружбе народов
София Ротару. Фото Global look press

Никита Джигурда в горячих спорах вокруг имени Софии Ротару встал на сторону украинской певицы. Он предложил решить конфликт просто: прийти на концерт тем, кто ее любит и остаться дома тем, кто не хочет видеть звезду. Поистине, Соломоново решение.

Напомним, скандал разгорелся после новости о том, что народная артистка приезжает в Россию с концертами. Обычные граждане и многочисленные знаменитости возмутились, что звезда решила нажиться на тех, кого совсем недавно публично кляла. При этом директор Ротару говорит, что певицу оклеветали, никаких политических лозунгов она не выдвигала и сейчас очень сильно переживает из-за этого вброса информации.

«Лучше всех, по-моему, Поклонская выступила, сказав, что как бы там ни было, каких-то ссор, и других разногласий, рано или поздно надо налаживать отношения», — поддержал Джигурда политика.

Дальше Джигурда использовал практически запрещенный прием – вспомнил про президента России и его милосердное поведение относительно отпущенной на свободу Савченко.

«Поэтому чего здесь думать? Надо наоборот, налаживать связь через культуру. Зритель сам должен разобраться. Она не преступница, она не осуждена», — процитировал актера сайт КП.

Шоумен заявил, что нельзя обвинять артистов в том, что на самом деле спровоцировали политики. А Ротару, по мнению Джигурды, напротив, помогает рассорившимся народам сдружиться вновь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ДжигурдаНаталья ПоклонскаяСофия РотаруСофия Ротару последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джигурда заявил, что Ротару помогает дружбе народов
Интересно?
Поделись с друзьями: