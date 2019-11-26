Джигурда заявил, что Ротару помогает дружбе народов

Никита Джигурда в горячих спорах вокруг имени Софии Ротару встал на сторону украинской певицы. Он предложил решить конфликт просто: прийти на концерт тем, кто ее любит и остаться дома тем, кто не хочет видеть звезду. Поистине, Соломоново решение.

Напомним, скандал разгорелся после новости о том, что народная артистка приезжает в Россию с концертами. Обычные граждане и многочисленные знаменитости возмутились, что звезда решила нажиться на тех, кого совсем недавно публично кляла. При этом директор Ротару говорит, что певицу оклеветали, никаких политических лозунгов она не выдвигала и сейчас очень сильно переживает из-за этого вброса информации.

«Лучше всех, по-моему, Поклонская выступила, сказав, что как бы там ни было, каких-то ссор, и других разногласий, рано или поздно надо налаживать отношения», — поддержал Джигурда политика.

Дальше Джигурда использовал практически запрещенный прием – вспомнил про президента России и его милосердное поведение относительно отпущенной на свободу Савченко.

«Поэтому чего здесь думать? Надо наоборот, налаживать связь через культуру. Зритель сам должен разобраться. Она не преступница, она не осуждена», — процитировал актера сайт КП.

Шоумен заявил, что нельзя обвинять артистов в том, что на самом деле спровоцировали политики. А Ротару, по мнению Джигурды, напротив, помогает рассорившимся народам сдружиться вновь.