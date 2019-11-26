НОВОСТИ

Тодоренко подсматривает за шоу Ивлеевой и следит за комментариями хейтеров

Ведущая «Пятницы с Региной» не считает Анастасию глобальной конкуренткой, но почему-то отслеживает ее творчество.

Тодоренко подсматривает за шоу Ивлеевой и следит за комментариями хейтеров
Фото https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Ведущих «Орла и решки» и блогеров Настю Ивлееву и Регину Тодоренко часто сравнивают, называя конкурентками. Бывает, девушек обвиняют в том, что они подражают друг другу. Как далеко зашла конкуренция между ними в эфире радио Energy рассказала Тодоренко.

На вопрос радиоведущей, дружат ли они, Регина ответила: «Мы не дружим, мы просто общаемся, спрашиваем, если нужно что-то уточнить или узнать по работе». А потом вдруг неожиданно решила уточнить (видимо, вопрос этот звезду все-таки волновал): «Серьезно, журналисты считают, что мы конкурентки? Меня все время спрашивают про это». Девушка призналась, что заглядывала на форумы, на которых обсуждают ее и Настю.

«Там писали про ее шоу: «Хейт, хейт. Посмотри лучше, как делает Регина. На твоем фоне она профессиональная ведущая». И я прям очень расстроилась, что нас сравнивают, поскольку шоу разные. У нее – интерактив, экстрим,у меня – шоу-интервью, камерное. Мы вообще разные. Она делает смешные скетчи, у меня совсем другое. На телике у нее сериал юмористический, у меня – альтернативное лайфхаковое шоу для молодых мам. Мы разные очень люди! У меня образ положительной девушки, леди. У нее – бандитки, хулиганки. Мы по возрасту одинаковые и ведущие одного канала, вот и сходство», — прокомментировала она.

В том, что их постоянно сравнивают, она находит свои плюсы, поскольку это создает дополнительный PR их блогам. Девушка уверенна, что их пути тематически не пересекаются. Однако сказать, что Регина относится к своей конкурентке совсем равнодушно тоже нельзя.

«Я иногда смотрю, что она делает. Но для того, чтобы не быть похожей. Мне для общего развития надо знать», — сказала Тодоренко. И ее слова очень были похожи на оправдание. Вообще, когда речь зашла об Ивлеевой, Регина как-то сразу сникла. И, хотя ее ответы звучали очень лояльно по отношению к коллеге и конкурентке, было похоже, что какая-то черная кошка все-таки пробежала между девушками.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Программа "Пятница с Региной""Анастасия ИвлееваНастя ИвлееваРегина Тодоренкофото Регины Тодоренко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тодоренко подсматривает за шоу Ивлеевой и следит за комментариями хейтеров
Интересно?
Поделись с друзьями: