«Грубо и неискренне»: Брежнева назвала слово, от которого ее «передергивает»

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе рассказала, от какого слова ее «передергивает». Вера Брежнева призналась, что очень внимательно относится к речи окружающих. Как выяснилось, у знаменитости есть определенные словесные табу. Так, к примеру, певица не терпит, когда в обращении собеседник называет ее «дорогой». По мнению певицы, это звучит грубо и неискренне.

«Есть одно слово… Когда меня им называют, меня чуток передергивает. Это слово «дорогая». При том, если говорят дорогая Вера, как официальное обращение, это нормально. Но, если просто дорогая — для меня это звучит очень грубо и неискренне… Мое ближайшее окружение это знает, поэтому не называют так», — сетует Брежнева.

В интервью корреспонденту Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева объяснила подобную реакцию певицы, сославшись на такое понятие, как психологический триггер. Специалист подметила, что яркую негативную реакцию могут вызывать не только определенные слова. Также музыка, звуки, картинки, места, вещи, предметы обихода — все то, что несет в себе определенную предысторию.

«Если человек едет в своем авто и слушает музыку… А спустя некоторое время попадает в крупное ДТП. Вполне естественно, что в следующий раз, услышав ту же мелодию, он вспомнит об этом инциденте. Возможно, та песня вызовет чувство страха или другую яркую эмоцию. Иными словами музыка станет триггером», — объяснила Завгороднева.

Напомним, что Вера Брежнева воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Соню, которая живет и учится в США, и девятилетнюю Сару, которая находится под опекой мамы. Певица в 2015 году вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе. Свадьбу пара сыграла в Италии, пригласив на торжество самых близких друзей.