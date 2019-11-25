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Двойника Зеленского позвали подменить президента в юмористических передачах

Перед Умидом Исабоевым открываются широкие карьерные перспективы.

Двойника Зеленского позвали подменить президента в юмористических передачах
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Случайность открыла жителю Узбекистана Умиду Исабоеву дорогу в большой шоу-бизнес. Создатели украинского шоу «Квартал-95» пригласили двойника президента Украины Владимира Зеленского работать у них. Журналистам Исабоев рассказал, что с ним лично связался один из руководителей шоу Евгений Кошевой. Тот озвучил автомаляру свое деловое предложение – он хочет видеть мужчину в качестве ведущего.

Исабоев рассказал Mash, что Кошевой связался с ним по видеосвязи. Из-за темной обстановки мужчина не сразу понял, кто с ним разговаривает. Но когда стало ясно, обрадовался.

«Он говорит, давай мы тебя заберем, присоединяйся к нам, приезжай к нам. «Квартал-95», оказывается, оттуда звонил. Говорит, вместе будем работать. Вместе с Кошевым вести передачи, смешить людей», — рассказал Исабоев.

Сейчас мужчина признается – благодаря журналистам он стал очень популярен. Ему регулярно поступают деловые предложения, некоторые из них он обещает обдумать. В скором будущем зритель, скорее всего, сможет увидеть Умида в российском сериале. Сам Исабоев, впрочем, ответ до сих пор не дал.

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Двойника Зеленского позвали подменить президента в юмористических передачах
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