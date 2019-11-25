«Молодой» и «старый» Львы Яшины встретились на премьере фильма о вратаре

25 ноября Москва встретила премьеру фильма «Яшин. Вратарь моей мечты». На красной ковровой дорожке отметилось множество футболистов, как реальных, так и экранных. Среди последних были актеры, сыгравшие главного героя картины — в молодости и в старости.

Молодого Яшина играл театральный актер Александр Фокин. Известно, что перед съемками его тренировал профессиональный голкипер Василий Фролов — внук главного героя. Он же был его дублером, когда на экране нужно было показать высший класс. Выбор продюсеров действительно оказался очень удачным: Фокин и Фролов даже внешне похожи, а значит в фильме зрители увидят образ, очень близкий к реальному Яшину. Александр в детстве увлекался футболом, так что на съемочной площадке он тоже не подкачал.

Главного героя в зрелости сыграл 67-летний актер Александр Ермаков, известный по российским телесериалам «Трое против всех», «Шпионские игры» и «Высший пилотаж». Вместе с Фокиным он сфотографировался на красной ковровой дорожке в стиле «встретились два Яшина».

Напомним, сам прославленный вратарь умер в 1990 году. Благодаря своему мастерству, он стал единственным голкипером в истории, получившим «Золотой мяч».