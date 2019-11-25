«София Михайловна расстроена»: представитель Ротару высказался о травле артистки

В декабре у певицы запланировано несколько выступлений, но не все хотят видеть ее на российской сцене.

София Ротару подверглась травле после того, как решила вновь выступать в России. В прошлом году она отказалась выступить на «Песне года» из-за сложной политической обстановки на Украине. После этого артистка около полугода не давала концертов в России. Лишь в конце лета по приглашению Игоря Крутого она появилась на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Тогда публика встретила певицу радушно. Ничего не предвещало того, что спустя всего пару месяцев настроение в обществе измениться.

Многие общественные деятели выступили против ее приезда в нашу страну на заработки. Сенатор Валерий Рязанский и вовсе предложил бойкотировать ее выступления. Однако Алексей Пушков, Лев Лещенко и другие артисты встали на сторону Ротару. Прокомментировал сложившуюся ситуацию директор звезды Сергей Лавров. Ранее он уже объяснил, что София Михайловна не выступила на «Песне года» только из-за того, что в ее коллективе есть мужчина, а им бы не позволили покинуть Украину в тот момент.

«О каком возвращении речь? Ротару никогда не уходила со сцены», — удивляется представитель певицы. Он снова напомнил, что на новогодних съемках, включая «Песню года», артисты выступают бесплатно, поэтому Ротару не преследует никакой финансовой выгоды.

«В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году — ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации», — считает Лавров.

Ранее Ротару припомнили слова ее сестры Лидии Хлябич, которая в интервью изданию «Бульвар Гордона» четыре года назад заявила, что отдала в АТО машину «Нива» и банки с вареньем и якобы ее сестра тоже помогла деньгами. Представитель артистки отметил, что София Михайловна не верит в правдивость интервью. Когда журналисты связались с самой Лидей, то оказалось, что Ротару была права. Женщина ничего о ней не говорила в интервью. Она заверила, что все якобы ее слова были выдуманы.

«Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки», — сказала Хлябич.

Лавров в свою очередь считает, что все политические деятели и артисты, которые высказались против Ротару, просто пиарятся на ее имени. Станислав Садальский тоже не понимает, почему 72-летнюю певицу подвергли травле. Он считает, что артисты должны быть вне политики. Актер назвал коршунами тех людей, которые призывают бойкотировать концерты Софии Михайловны, пишет «Комсомольская правда».