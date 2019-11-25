Уходят легенды: умерла легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

Женщине, которая предотвратила попытку покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля, было 93 года.

Ушла легенда. На 94-м году жизни скончалась советская разведчица Гоар Вартанян. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки. Эта женщина и ее муж Геворк Вартанян стали легендами разведки, их действия во многом сформировали сегодняшнюю карту мира.

Юность женщины прошла в Иране. В 16 лет она вступила в антифашистскую группу, которой руководил её будущий супруг. В 1943 году Гоар участвовала в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции, в ходе которой была предотвращена попытка покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля.

После окончания войны Вартаняны перебрались в СССР, закончили свое образование и принялись работать по всему миру в качестве разведчиков-нелегалов, рискуя жизнью. Их оперативными псевдонимами были имена Анита и Анри. Только в 1986 году пара вернулась домой. Многие их задания были настолько значительны, что до сих пор не рассекречены.

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Геворк Вартанян умер в 2012 году, и вот за ним последовала его супруга.