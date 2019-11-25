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«Спасибо, что не ногу»: 13-летний сын Климовой сломал палец в день рождения

Экс-супруга Игоря Петренко подарила имениннику барабанную установку.

«Спасибо, что не ногу»: 13-летний сын Климовой сломал палец в день рождения
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова поделилась с верными почитателями свежим фотоотчётом, представ в кадре месте с 13-летним сыном Матвеем. Старший из сыновей актрисы отпраздновал свой день рождения в семейном кругу. Звездная мама одной из первых поздравила именинника, исполнив его заветную мечту. Экс-супруга Игоря Петренко подарила сыну барабанную установку.

Еще в сентябре свои дни рождения отпраздновали младшие отпрыски Климовой — одиннадцатилетний Корней и четырехлетняя Белла. Детские праздники Екатерина организовывала в столичных ресторанах, приглашая на семейные торжества близких родственников и друзей.

«Самого замечательного мужчину в мире можно только родить! Сын! Спасибо, что родился у нас 13 лет назад. И отдельное спасибо за то, что в свой день рождения сломал только палец, а не ногу! Люблю бесконечно», — обратилась к Матвею актриса.

Судя по словам Екатерины, в свой день рождения сын Игоря Петренко сломал палец, однако вдаваться в подробности случившегося знаменитость не стала. В недавнем интервью Климова призналась, что она тщательно следит за питанием детей. Однако из-за бабушек в их дневном меню появились такие продукты, как пельмени, сосиски и шоколад.

Всего у актрисы четверо детей: 17-летняя Елизавета в этом году оканчивает школу, девочка планирует связать свою жизнь с журналистикой. Сыновья — Матвей и Корней — учатся в школе, а крошка Белла увлекается танцами и плаванием.

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Гела Месхидети звездЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко
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«Спасибо, что не ногу»: 13-летний сын Климовой сломал палец в день рождения
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