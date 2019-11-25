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«Цой бы одобрил нас»: Барецкий прорекламировал фильм «Брат-3» на стене музыканта

По словам шоумена, Виктор Цой снялся бы в новом фильме, а, может, даже написал бы о нем песню.

«Цой бы одобрил нас»: Барецкий прорекламировал фильм «Брат-3» на стене музыканта
Стас Барецкий. Фото: Глуз Александр/Архив "КП"

Шоумен и режиссер фильма «Брат-3» Стас Барецкий решил сделать рекламу для фильма в очень неожиданном месте — на стене Цоя в Москве. На записи видно, как мужчина с помощью красной аэрозольной краски обводит букву «Т» во фразе «Брат 3 Барецкого» на стене Цоя, приговаривая при этом: «По-любому, брат 3 Барецкого, красавчик Дима».

Премьера фильма «Брат-3» запланирована на 2020 год. Ранее сообщалось, что на промо-сайте фильма началась продажа ролей и рекламы по принципу «Продакт плейсмент». За главные роли актерам придется заплатить от пяти миллионов рублей, за роли второго плана – от двух с половиной миллионов рублей. Самыми бюджетными в фильме будут эпизодические роли, их стоимость варьирует от пятисот тысяч рублей, сообщил продюсер и PR-директор фильма Вадим Горжанкин.

По мнению создателей картины, фильм является одним из самых ожидаемых российских премьер 2020 года.

Портал Teleprogramma.pro связался со Стасом Барецким и задал ему несколько вопросов о премьере.

«Мы написали на стене ярко «Брат 3 Барецкого» и еще написали «Барецкий жив». Почему мы это сделали? Потому что возле этой стены очень много людей фотографируются, она вызывает интерес. Я считаю, что Цой бы одобрил нас в этом смысле, а может, снялся бы в фильме и написал бы песню. Слово «Брат» никому не принадлежит, равно как и цифра 3, поэтому мы имеем право снимать фильм. Единственное, что мы должны были заявить, что это пародия или черная комедия», — сообщил шоумен.

«Вы знаете, у нас же кинематографическое болото, они ни себе, ни людям ничего не снимают и только отмывают бабло. Я даже планирую пойти в Фонд Кино и устроить акцию», — рассказал Барецкий.

 

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Виктор ЦойСтас Барецкийфильм «Брат-3»
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«Цой бы одобрил нас»: Барецкий прорекламировал фильм «Брат-3» на стене музыканта
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