Молодая жена Никиты Преснякова «засветила» белье в модной фотосъёмке

Молодая жена 28-летнего внука Аллы Борисовны «засветила» нижнее белье в модной фотосессии. Перед объективом фотокамеры Алена Краснова предстала в дизайнерском наряде. Девушка примерила принтованную черную футболку с объемными джинсами, продемонстрировав идеальную талию. В объектив фотокамеры попало и белье возлюбленной Никиты Преснякова из-за низкой посадки брюк. По словам модели, она снималась в одежде из коллекции любимого бренда.

Невестка Аллы Пугачевой не скупится на нарядах. Еще в первых числах ноября возлюбленная музыканта вместе с близкой подругой провела уикенд в ГУМе, отправившись на шопинг. В беседе с поклонниками Алена утверждала, что в ее косметичке есть место для косметики из масс-маркета. Девушка не видит смысла переплачивать за бренд, если выбранная ею менее популярная марка ничем не уступает люксовой по качеству.

Напомним, что Никита Пресняков женился в июле 2017 года. В недавнем интервью музыкант рассказала, почему он решил остаться в России после учебы в Соединенных Штанах. По словам внука Примадонны, он создал свою группу Multiverse, а потом сыграл свадьбу. К слову, сама Алена намекала на то, что вполне прижилась бы в Нью-Йорке, так как считает этот город своим.