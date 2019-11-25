Агата Муцениеце ответила на вопросы о третьей беременности

Агата Муцениеце и Павел Прилучный — одна из самых красивых пар современного российского шоу-бизнеса. Молодая семья воспитывает двух детишек, Тимофея, которому 6 лет и Мию, которой 3 года. Павел буквально в каждом своем откровенном интервью сообщает, что очень хочет пополнения в семье и с нетерпением ждет третьего ребенка, его супруга в принципе с ним согласна, но радовать поклонников звездной четы информацией о новой беременности пока не спешит.

Фанаты настолько заинтересованны этой темой, что каждый выход в свет Агаты, когда она в свободном платье, считают тем самым звоночком. Модель настолько устала от всех домыслов, что решила раз и навсегда покончить со слухами. Женщина заявила, что беременность — это всегда большая ответственность и заводить третьего ребенка она пока не планирует. Однако также и не отрицает, что в семье когда-нибудь может появиться еще один ребенок.