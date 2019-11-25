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«Я уже запутался в фейковых инфоповодах»: сын Яковлевой соврал про избиение

Синяки на лице молодого человека остались от лазера, которым он сводил татуировки, а не от кулаков нападавших.

«Я уже запутался в фейковых инфоповодах»: сын Яковлевой соврал про избиение
Денис Шальных рассказала правду в «сториз». Фото: instagram.com/tdbndie/

Новость о том, что сына актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведения татуировок с лица, оказалась фейком. Об этом сообщил сам 27-летний парень в Instagram, общаясь с журналистом в комментариях.

Шальных отметил, что его никто не избивал. Он «просто неудачно пошутил про отек после лазера».

Денис Шальных
Денис Шальных признался, что выдумал историю с избиением. Фото: instagram.com/tdbndie/

«Кажись, я уже запутался в фейковых инфоповодах, которые наплодил сам. Уже не знаю, что кому отвечать… Это смешно и грешно», — сказал молодой человек в «сториз».

На видео он еще раз подтвердил, что синяки и отеки на его лице — результат действия лазера, а не драки в подворотне. Денис отметил, что после неудачной шутки ему звонили представители «желтой прессы». Парень в шоке от того, что всё, что он выдает в социальных сетях, оказывается в новостях.

Напомним, Денис — сын народных артистов РФ Елены Яковлевой и Валерия Шальных. Молодой человек учился на режиссера, затем забросил эту стезю. Парень стал обладателем очень яркой внешности, накачав мускулы и забив практически всё тело татуировками, даже лицо. Правда, потом он решил очистить свое лицо от рисунков и отправился в салон, где эту процедуру проводят лазером. После первого сеанса его якобы избили некие татуированные люди, что сейчас оказалось выдумкой.

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Тэги:

Денис ШальныхЕлена Яковлеваизбиениетатуировкифейк
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«Я уже запутался в фейковых инфоповодах»: сын Яковлевой соврал про избиение
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