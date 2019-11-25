«Одним словом — мама»: Цой восхитилась скрытыми талантами Пугачёвой

Певица Анита Цой не оставила без внимания свежий видеоролик на личной страничке Кристины Орбакайте в Instagram. Алла Борисовна в свои 70 лет решила попробовать себя в качестве визажиста. Примадонна отечественного шоу-бизнеса взяла в руки кисть для теней, чтобы помочь 48-летней дочери с вечерним макияжем. По словам артистки, ее мама может сделать все что угодно. Весь процесс Кристина запечатлела на камеру.

Примечательно, что одной из первых ролик Орбакайте оценила Анита Цой. Знаменитость восхитилась скрытыми талантами Пугачевой. Несмотря на занятость, артистка уделила внимание Кристине. Ни для кого не секрет, что Примадонна воспитывает 6-летних двойняшек Гарри и Лизу.

В студии ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале певица рассказывала, что, еще будучи подростком, ее старшая дочь примеряла некоторые наряды из ее гардероба. Теперь же мамины шляпки и платки пользуются популярностью у маленькой Лизы. Девочка устраивает домашние дефиле, заимствуя у Примадонны модные концертные аксессуары.

«Одним словом — мама!» — обратилась к Пугачевой Анита Цой, по достоинству оценив старания певицы.

Этим летом возлюбленная шоумена Максима Галкина вместе с семьей отдыхала в Юрмале. В Латвии с дочкой Клавдией побывала и Кристина Орбакайте. Внучка Примадонны неплохо ладит с младшими детьми звездной бабушки. Однако из-за учебы и балета девочка может навещать Гарри и Лизу только на каникулах.