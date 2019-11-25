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Актер Виктор Семенов умер в Москве

Заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер в столице в понедельник, 25 ноября.

Актер Виктор Семенов умер в Москве
facebook.com/tagankatheatre/

Актеру было 76 лет. Более 50 лет жизни он посвятил работе в Театре на Таганке.

Сообщение о смерти опубликовано на официальной странице театра в Facebook.

Коллеги Семенова выразили соболезнования друзьям и членам семьи артиста. Отмечается, что дата и время прощания станут известны в ближайшее время.

Виктор Семенов окончил актерский факультет ВГИКа. В Театре на Таганке начал работать в 1966 году. Он участвовал в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Калека с Инишмана» и других. С 1961 года снимался в кино. В его послужном списке более 19 кинолент, среди которых «Золотой теленок» и «Красавец-мужчина».

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Актер Виктор Семенов умер в Москве
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