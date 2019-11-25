Нам не вернуться: вышел новый постер картины «Союз Спасения»

В 194-ю годовщину восстания декабристов в российский прокат выходит художественный фильм Андрея Кравчука «Союз Спасения». Мы узнаем о том, что же послужило предпосылками к началу восстания декабристов, узнаем, в каких отношениях были главные герои, и посмотрим на реконструкцию событий, произошедших на Сенатской площади в далеком 1825 году. Главные роли в новом потенциальном блокбастере исполнили Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Сергей Перегудов и Алексей Гуськов.

Как рассказала Екатерина Шапкайц (художник по костюмам фильма «Союз Спасения») изданию passion.ru, в пошиве мундиров использовалось шерстяное сукно, которое окрашивали в разные цвета. Костюмы женских героинь дворянского происхождения выполнялись из бархата, английского ситца, испанской тафты, пальто — из драпа. Создавались костюмы при участии нескольких пошивочных ателье.