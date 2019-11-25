В ожидании зрителей: Корикова на гастролях станцевала до начала спектакля

Елену Корикову многие помнят по роли возлюбленной барона Корфа в исторической теленовелле «Бедная Настя». В сериале актриса снималась вместе с Антоном Макарским, Ольгой Остроумовой, Эммануилом Виторганом, Даниилом Страховым, Петром Красиловым, Екатериной Климовой, Мариной Александровой и другими именитыми артистами. Примечательно, что экс-супруга Игоря Петренко в беседе с поклонниками утверждала, что после выхода на экран ленты — она проснулась знаменитой. В свои 41 год актриса воспитывает четверых детей: семнадцатилетнюю Елизавету, тринадцатилетнего Матвея, одиннадцатилетнего Корнея и четырехлетнюю Беллу.

У Кориковой только один сын — 26-летний Арсений. Не так давно в прессе появилась информация о том, что Елена тайно вышла замуж. Однако имя своего избранника актриса до сих пор держит в тайне. По словам знаменитости, она крайне редко дает интервью. Еще в августе Корикова писала о том, что всегда много работала и за свою актерскую карьеру ей доводилось перевоплощаться как в юных, так и в возрастных героинь. При этом Елена отдает себе в отчет в том, что сейчас она наконец-таки может посвятить время себе: больше путешествовать, «обустраивать гнездышко» и просто наслаждаться жизнью.

Несмотря на это, Корикова предана своей профессии и театру. Так, актриса приехала на гастроли в небольшой городок Урай в Ханты-Мансийский автономный округ. Еще до начала спектакля Елена вместе с коллегой по сцене решила исполнить медленный танец под живое исполнение песни. Позже в Instagram актриса поделилась с поклонниками творческой импровизацией.