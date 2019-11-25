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Экс-любовница депутата Жигарева не признала вины в хищении у него 22 миллионов

Девушку обвиняют в том, что она украла из сейфа политика крупную сумму.

Экс-любовница депутата Жигарева не признала вины в хищении у него 22 миллионов
Ольга Синтюрева. Фото: КП/страница героини публикации в соцсети.

В Пресненском районном суде Москвы рассматривается дело об избиении депутата Госдумы Сергея Жигарева. Как полагает следствие, нападение на члена партии ЛДПР организовала его бывшая любовница — скандально известная модель Ольга Синтюрева.

По версии правоохранителей, девушка сговорилась с жителем Грозного Ибрагимом Дудаевым. В ночь на 28 июня 2018 года они вместе приехали в апартаменты Жигарева, чтобы взломать его сейф, и завладели суммой более 22 миллионов рублей. Через несколько дней модель заявила депутату, что половина его денег находится в ее московской квартире, и он может ее забрать. Но вместо своей жилплощади девушка привезла политика в безлюдное место, где его избил Дудаев.

Сейчас Синтюревой инкриминируют кражу, подкуп и клевету. Последнюю статью — за ее высказывания в СМИ о том, что депутат бил ее из-за ревности. Ее 27-летнего приятели из Чечни арестовали и тоже судят. Сама же модель пока отделалась подпиской о невыезде.

Как передает новостное агентство «Москва» из зала суда, девушка не признала своей вины, как и Дудаев.

Добавим, что Жигарев является председателем комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Ольга Синтюрева в последние годы прогремела в нескольких передачах о девушках-эскортницах.

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Экс-любовница депутата Жигарева не признала вины в хищении у него 22 миллионов
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