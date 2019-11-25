Настасьинский переулок не получит имени Марка Захарова

Комитет Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям намерен присвоить имя знаменитого режиссера совсем другой улице.

Настасьинский переулок столицы не рассматривается комитетом Мосгордумы для переименования в улицу Марка Захарова. Как рассказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, «Ленком», в котором Захаров долгое время был худруком, обратился в комитет с просьбой. Там аргументировали, что именно этот участок дороги должен быть переименован, потому что он ведет прямо к театру. Помимо этого на стене одного из домов размещается портрет Захарова.

Чуть позже депутат Госдумы Сергей Шаргунов высказал свое несогласие с переименованием. Писатель заявил, что уважает Захарова как выдающегося культурного деятеля, однако Настасьинский переулок имеет богатую историю, известен своим названием аж с 18 века. Шаргунов призвал опросить жителей города, согласны ли они на такие изменения.

Сейчас стало известно, что переименована будет другая улица. РИА Новости подчеркивают, что сейчас подбираются возможные варианты. Позже список будет направлен родственникам режиссера.