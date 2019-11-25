НОВОСТИ

Настасьинский переулок не получит имени Марка Захарова

Комитет Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям намерен присвоить имя знаменитого режиссера совсем другой улице.

Настасьинский переулок не получит имени Марка Захарова
Настасьинский переулок. Фото: КП/Макеев Иван

Настасьинский переулок столицы не рассматривается комитетом Мосгордумы для переименования в улицу Марка Захарова. Как рассказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, «Ленком», в котором Захаров долгое время был худруком, обратился в комитет с просьбой. Там аргументировали, что именно этот участок дороги должен быть переименован, потому что он ведет прямо к театру. Помимо этого на стене одного из домов размещается портрет Захарова.

Чуть позже депутат Госдумы Сергей Шаргунов высказал свое несогласие с переименованием. Писатель заявил, что уважает Захарова как выдающегося культурного деятеля, однако Настасьинский переулок имеет богатую историю, известен своим названием аж с 18 века. Шаргунов призвал опросить жителей города, согласны ли они на такие изменения.

Сейчас стало известно, что переименована будет другая улица. РИА Новости подчеркивают, что сейчас подбираются возможные варианты. Позже список будет направлен родственникам режиссера.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЛенкомМарк ЗахаровНастасьинский переулокНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Настасьинский переулок не получит имени Марка Захарова
Интересно?
Поделись с друзьями: