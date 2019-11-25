«Я — богиня»: Семенович рассказала, чем занимается по утрам

Экс-солистка группы «Блестящие» после сна проводит у зеркала не менее пятнадцати минут.

39-летняя Анна Семенович стала участницей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии ток-шоу поп-исполнительница рассказала возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова о своих утренних ритуалах.

По словам знаменитости, после сна она проводит у зеркала не менее пятнадцати минут. Артистка уверена, что каждая женщина — вне зависимости от возраста и статуса — должна радовать себя комплиментами.

«Подходите к зеркалу и говорите себе: Я — богиня», — обратилась к телезрительница Семенович.

Кроме того, в беседе с 48-летней Кудрявцевой певица призналась, что посещала салоны ради уколов «красоты», а также аппаратных методик и ручного массажа. А в домашних условиях певица делает маски для лица и принимает солевые ванные.

По словам Семенович, иногда ей приходится прибегать к помощи фотошопа, чтобы на снимках немного скорректировать фигуру, в частности, талию. Своими ногами Анна вполне довольна, заверив, что они у нее стройные и подтянутые.

Певица добавила, что сейчас она счастлива в новых отношениях. Исполнительница встречается с мужчиной, который младше ее на семь лет. Сама Анна утверждает, что уже задумывается о рождении наследника.