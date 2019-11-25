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«Я имею право не любить толстых людей»: Собчак выступила на шоу «Хейт-ток»

Звезда рассказала о любви, маленькой груди и лишнем весе.

«Я имею право не любить толстых людей»: Собчак выступила на шоу «Хейт-ток»
Ксения Собчак. Фото: Иванко Юлия/Архив "КП"

Главную светскую львицу страны наконец-то пригласили на шоу «Хейт-ток», где дали женщине возможность достойно ответить своим хейтерам и поговорить на самые злободневные вопросы, которые уже давно требовали ответа.

Один из самых провокационных диалогов был о людях с лишним весом. Ксения рассказала, что сделает все, от нее зависящее, чтобы у ее сына не было проблем с этим, уже сейчас он четыре раза в неделю ходит в спортзал и полностью отстранен от сладкого.

«Я имею право не любить толстых людей» — резко сообщила звезда.

На вопрос о возможном увеличении груди Ксения заявила, что не планирует проводить подобную операцию, хотя накопить деньги на процедуру для нее не проблема. Телеведущая заявила, что нет ничего красивее, чем маленькая грудь.

Ксения призналась, что несмотря на весь ее эпатаж, единственное, чего она хочет от жизни, это любви. Не всегда ей удается ее получить. Зрители не особо поверили в это объяснение, но Ксения заявила, что и не ожидала понимания.

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«Я имею право не любить толстых людей»: Собчак выступила на шоу «Хейт-ток»
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