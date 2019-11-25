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Шикарная фигура: Анна Старшенбаум выложила фото в купальнике

Актриса отдыхает за границей, но не забывает публиковать пикантные фото для своих поклонников.

Шикарная фигура: Анна Старшенбаум выложила фото в купальнике
Анна Старшенбаум. Фото: Вислов Иван/Телепрограмма

Анна Старшенбаум поразила своих поклонников в Instagram выложив фотографии с отпуска. На снимках актриса в облегающем купальнике стоит по колено в воде реки Иордан. Анна также поинтересовалась у поклонников, какая из трех фотографий получилась лучше.

В данный момент актриса находится в Иордании и с радостью делится информацией о своем отдыхе с поклонниками из России. Анна чувствует себя отлично, за ее окном плюс 28 градусов, а купаться она предпочитает с часу до трех, когда солнце в зените. Остановилась актриса вместе с сыном в городе Акаба, хвалит местное население и особенно детей.

Читатели актрисы похвалили все ее снимки и посоветовали не скромничать, ведь она прекрасно получается абсолютно на всех фотографиях.

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Анна СтаршенбаумИорданиякупальникНовости googleФигура
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Шикарная фигура: Анна Старшенбаум выложила фото в купальнике
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