«У нас ей не место»: жители Бурятии радуются отмене концерта Бузовой

25 ноября певица Ольга Бузова должна была дать концерт в столице Бурятии — городе Улан-Удэ. Однако шоу скандальной телеведущей «Принимай меня» было отменено. Причина не сообщается.

Как передает «Комсомольская правда Иркутск», на выступление артистки было продано мало билетов. Чтобы послушать Бузову вживую, местным жителям предлагалось заплатить от 2 до 10 тысяч рублей, но даже с такими ценами бурятских фанатов набралось негусто.

Самое время местным поклонникам Ольги расстроиться, но, как сообщает республиканский портал Infpol, люди в соцсетях даже радуются тому, что певица к ним не приехала.

«Улан-удэнцы – молодцы. Себя надо уважать», «Хоть одна хорошая новость в Бурятии», «Ну и правильно – у нас ей не место», «Улан-Удэ не подвёл. Так держать!», «Приятно осознавать, что у жителей моего города есть вкус», — такие комментарии оставили пользователи популярного местного паблика.

Люди ерничают, что Бузовой лучше выступать в шоу Евгения Петросяна, и что, если бы она приехала с бесплатным концертом, то, может быть, на нее кто-нибудь бы и пришел.

Это, конечно, не все комментарии — есть в Улан-Удэ и защитники Ольги, подчеркивающие ее достоинства. Только что-то в ее нынешнем туре до этого случая не особо отменялись выступления — в каждом городе аншлаг и ревущие фанаты. Возможно, в Бурятии, и правда, живут особые люди с крепким самосознанием?