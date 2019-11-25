НОВОСТИ

«У нас ей не место»: жители Бурятии радуются отмене концерта Бузовой

Шоу должно было состояться 25 ноября, но организаторы продали недостаточное количество билетов.

«У нас ей не место»: жители Бурятии радуются отмене концерта Бузовой
Ольга Бузова столкнулась с непопулярностью в одном из регионов России. Фото: globallookpress.com

25 ноября певица Ольга Бузова должна была дать концерт в столице Бурятии — городе Улан-Удэ. Однако шоу скандальной телеведущей «Принимай меня» было отменено. Причина не сообщается.

Как передает «Комсомольская правда Иркутск», на выступление артистки было продано мало билетов. Чтобы послушать Бузову вживую, местным жителям предлагалось заплатить от 2 до 10 тысяч рублей, но даже с такими ценами бурятских фанатов набралось негусто.

Самое время местным поклонникам Ольги расстроиться, но, как сообщает республиканский портал Infpol, люди в соцсетях даже радуются тому, что певица к ним не приехала.

«Улан-удэнцы – молодцы. Себя надо уважать», «Хоть одна хорошая новость в Бурятии», «Ну и правильно – у нас ей не место», «Улан-Удэ не подвёл. Так держать!», «Приятно осознавать, что у жителей моего города есть вкус», — такие комментарии оставили пользователи популярного местного паблика.

Люди ерничают, что Бузовой лучше выступать в шоу Евгения Петросяна, и что, если бы она приехала с бесплатным концертом, то, может быть, на нее кто-нибудь бы и пришел.

Это, конечно, не все комментарии — есть в Улан-Удэ и защитники Ольги, подчеркивающие ее достоинства. Только что-то в ее нынешнем туре до этого случая не особо отменялись выступления — в каждом городе аншлаг и ревущие фанаты. Возможно, в Бурятии, и правда, живут особые люди с крепким самосознанием?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БурятияНовости googleОльга Бузоваотмена концертарадость
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«У нас ей не место»: жители Бурятии радуются отмене концерта Бузовой
Интересно?
Поделись с друзьями: