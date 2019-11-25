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Актер Ульянов опроверг информацию о госпитализации с инсультом

47-летний артист пояснил, что ранее появившаяся в СМИ информация, не соответствует действительности.

Актер Ульянов опроверг информацию о госпитализации с инсультом
Дмитрий Ульянов/Фото: https://www.instagram.com/p/B0d63RPlTs5/

Актер театра и кино Дмитрий Ульянов опроверг появившуюся в СМИ информацию, что утром 25 ноября был госпитализирован с инсультом. В разговоре с Teleprogramma.pro артист рассказал, что ни о каком инсульте речи не идет, и в целом чувствует он себя нормально.

«Все нормально, все хорошо. Ничего страшного. У меня просто нос сломан, синусит. Не знаю, откуда информация такая», — отметил он.

Ульянов также резюмировал – госпитализации не планируется. Он уже побывал у врачей и намерен вернуться домой.

Ранее, Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве с подозрением на инсульт госпитализирован 47-летний актер театра и кино Дмитрий Ульянов. Как стало известно, артист почувствовал себя плохо утром 25 ноября. Сначала у него появилось сильное головокружение, однако от госпитализации Ульянов отказался. Чуть позже состояние мужчины ухудшилось и пришлось обратиться к медикам. Прибывшие врачи жизнью и здоровьем артиста рисковать не стали и доставили его в одну из местных больниц.

СМИ акцентируют внимание, что в самом медицинском учреждении Ульянову провели ряд анализов и выяснили, что у Дмитрия случилось нарушение мозгового кровообращения.

Отметим, что наиболее известен телевизионному зрителю Ульянов стал после сериала «Доярка из Хацапетовки» — там он сыграл роль Дмитрия Булычева. Из последних телевизионных работ также важны сериалы «Не вместе», «Демон революции» и «Идеальный враг». Ульянов является действующим актером столичного театра LA’Театр и Академического театра имени Вахтангова.

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Актер Ульянов опроверг информацию о госпитализации с инсультом
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