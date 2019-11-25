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У Анны Ковальчук объявилась родная сестра

Екатерине сейчас уже 21 год.

У Анны Ковальчук объявилась родная сестра
У Анны Ковальчук объявилась сестра/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Ковальчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что несколько лет назад в ее жизни появилась родная сестра. Девушку зовут Екатерина. В Санкт-Петербург, где проживает актриса, она приехала из Сыктывкара. Как рассказала звезда, в молодости отец несколько раз уходил от ее мамы, а потом возвращался.

Анна Ковальчук с сестрой. Фото
У Ковальчук объявилась сестра/Кадр из программы «Судьба человека»

«Она появилась в моей жизни всего пять лет назад. И это несмотря на то, что ей уже сейчас 21 год. Оказывается, у моего папы была очень бурная молодость. Они расставались с мамой, хотели разводиться. Потом с мамой снова сходились. Ему нужна была перезагрузка», — заявила актриса.

Как отметила звезда сериала «Тайны следствия», про родную сестру она узнала случайно. «Когда Катя подросла, то нашла папу. Она приехала в Питер, пришла на мой спектакль. Катя подарила мне цветы. Я тогда, конечно, еще не представляла, что это моя сестра», — сказала Анна Ковальчук.

Как заметила актриса, ее сестра также мечтает о театральной сцене. Она уже прошла курс обучения у знаменитого актера Ивана Краско. «Я пришла и увидела, как она играет. Это фантастика. Она маленькая, худенькая. Безумно талантлива. Очень ласковая. Я счастлива, что обрела сестру. Конечно, моей маме поначалу было не по себе. Но теперь все нормально. Она смогла простить отца», — заявила Анна Ковальчук.

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Тэги:

Анна КовальчукБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Санкт-ПетербургСыктывкар
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У Анны Ковальчук объявилась родная сестра
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