НОВОСТИ

«У меня ничего не получилось»: Корчевников объяснил, почему не женился

По словам телеведущего, в последнее время он очень много переживал и нервничал.

«У меня ничего не получилось»: Корчевников объяснил, почему не женился
Корчевников объяснил, почему не женится/http://globallookpress.com/

Ведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил своей гостье, актрисе Анне Ковальчук, почему до сих пор не женился. Два года назад звезда уже была у него в студии. Тогда она заявила, что когда в следующий раз придет на программу Корчевникова, он уже должен быть женат. Однако время прошло, а Корчевников до сих пор одинок. Сейчас ему уже 37 лет.

Анна Ковальчук. Фото
Ковальчук в студии у Корчевникова спросила его, почему он не женат/http://globallookpress.com/

«Я в растерянности. Думал, что мне удастся избежать этой темы. У меня ничего не получилось. За последние два года очень много твоих партнеров было в этой студии. Все заставляли меня очень переживать и нервничать, чтобы выполнить обещание», — заметил Борис Корчевников.

При этом сама же Анна Ковальчук и объяснила, почему ведущий, как она считает, так и не может найти вторую половинку. «Два года прошло, а я как будто вчера здесь сидела. У тебя было много работы, Борис. Ты создал замечательный канал «Спас». Спасибо тебе, низкий поклон. Я вижу, что тебе некомфортно в твоем нынешнем статусе», — заявила она.

«Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде», — сказал Борис Корчевников. На это Анна Ковальчук сказала: ««Ты сильный человек. Ты спокойно идешь по жизни один. Я горжусь тобой».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна КовальчукБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«У меня ничего не получилось»: Корчевников объяснил, почему не женился
Интересно?
Поделись с друзьями: