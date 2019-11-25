«У меня ничего не получилось»: Корчевников объяснил, почему не женился

По словам телеведущего, в последнее время он очень много переживал и нервничал.

Ведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил своей гостье, актрисе Анне Ковальчук, почему до сих пор не женился. Два года назад звезда уже была у него в студии. Тогда она заявила, что когда в следующий раз придет на программу Корчевникова, он уже должен быть женат. Однако время прошло, а Корчевников до сих пор одинок. Сейчас ему уже 37 лет.

«Я в растерянности. Думал, что мне удастся избежать этой темы. У меня ничего не получилось. За последние два года очень много твоих партнеров было в этой студии. Все заставляли меня очень переживать и нервничать, чтобы выполнить обещание», — заметил Борис Корчевников.

При этом сама же Анна Ковальчук и объяснила, почему ведущий, как она считает, так и не может найти вторую половинку. «Два года прошло, а я как будто вчера здесь сидела. У тебя было много работы, Борис. Ты создал замечательный канал «Спас». Спасибо тебе, низкий поклон. Я вижу, что тебе некомфортно в твоем нынешнем статусе», — заявила она.

«Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде», — сказал Борис Корчевников. На это Анна Ковальчук сказала: ««Ты сильный человек. Ты спокойно идешь по жизни один. Я горжусь тобой».