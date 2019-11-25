Сына Елены Яковлевой избили из-за наколок на лице

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который решил свести наколки на лице, пострадал в столице. На него напала толпа татуированных мужчин. По словам друзей Шальных, его подкараулили около дома.

«Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки! Слово за слово, конечно, с агрессивной толпой мирный разговор у Дена не сложился. Досталось ему порядком, глаз заплыл, надеется, что нет сотрясения мозга», — рассказывают друзья Дениса Шальных.

Между тем молодой человек своего мнения не поменял. Татуировки на лице он продолжит удалять. Они ему просто надоели и, как он считает, мешают жить. Процедура это небыстрая, займет не один месяц. Он твердо решил, что на его лице не должно быть наколок, которые раньше сам же называл своей гордостью.

Кстати, в жизни сына Елены Яковлевой появилась новая девушка, которая полностью одобряет его решение свести татуировки. Известно, что ее зовут Анастасия. С Шальных она всего несколько месяцев. Отметим, что молодой человек к своим девятнадцати годам успел жениться и даже развестись. Супруга обвинила его в постоянных изменах. Семейная жизнь в итоге дала трещину. Сейчас же он снова наладил отношения с девушками, сообщает «СтарХит».