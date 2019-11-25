НОВОСТИ

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новый снимок актрисы

Анна поздравила родительницу с днем матери.

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новый снимок актрисы
Заворотнюк лечится от онкологического заболевания/http://globallookpress.com/

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас проходит лечение от онкологического заболевания, Анна в сторис Instagram опубликовала снимок актрисы. На кадре, который, судя по всему, был сделан еще до болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня», она сидит на террасе. Вдали виднеется море. Анастасия Заворотнюк счастлива и безмятежна.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Появился новый снимок Заворотнюк/https://www.instagram.com/annazavorotnyuk/

«С днем матери», — кратко подписала снимок Анна Заворотнюк и поставила сердечко.

Отметим, что сейчас всю самую правдивую информацию о здоровье Анастасии Заворотнюк можно узнать в группе поддержки актрисы в Instagram. Также новостями делится на страничке матери сама Анна. Правда, новости там появляются крайне нерегулярно.

На данный момент, уже нет сомнений, что актриса лечится от рака. Это, в частности подтверждала фигуристка Татьяна Навка, с которой муж Заворотнюк Петр Чернышев выступает в ледовом шоу. Сейчас звезда находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Не так давно друг актрисы отмечал, что чувствует она себя намного лучше. Врачам удалось вырезать опухоль, не задев при этом здоровые клетки. Правда, медики боятся давать хоть какие-то прогнозы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнна ЗаворотнюкНовости googleПетр ЧернышевТатьяна Навка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новый снимок актрисы
Интересно?
Поделись с друзьями: