Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новый снимок актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас проходит лечение от онкологического заболевания, Анна в сторис Instagram опубликовала снимок актрисы. На кадре, который, судя по всему, был сделан еще до болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня», она сидит на террасе. Вдали виднеется море. Анастасия Заворотнюк счастлива и безмятежна.

«С днем матери», — кратко подписала снимок Анна Заворотнюк и поставила сердечко.

больше по теме У Петра Чернышева никогда не было снимков Заворотнюк в соцсетях Фигурист не проявляет активности в Instagram, хотя на него подписано более семисот человек.

Отметим, что сейчас всю самую правдивую информацию о здоровье Анастасии Заворотнюк можно узнать в группе поддержки актрисы в Instagram. Также новостями делится на страничке матери сама Анна. Правда, новости там появляются крайне нерегулярно.

На данный момент, уже нет сомнений, что актриса лечится от рака. Это, в частности подтверждала фигуристка Татьяна Навка, с которой муж Заворотнюк Петр Чернышев выступает в ледовом шоу. Сейчас звезда находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Не так давно друг актрисы отмечал, что чувствует она себя намного лучше. Врачам удалось вырезать опухоль, не задев при этом здоровые клетки. Правда, медики боятся давать хоть какие-то прогнозы.