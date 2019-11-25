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В Приморье полураздетого школьника заставляли счищать снег с крыши

Соответствующее видео появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

В Приморье полураздетого школьника заставляли счищать снег с крыши
Уборка снега с козырька. Фото: КП/Веленгурин Владимир

В Приморье полураздетого учащегося школы заставляли счищать снег с козырька у входа в школу. Соответствующее видео появилось в соцсетях и вызвало ажиотаж. Так, на кадрах видно, что маленький мальчик вылез из открытого окна, расположенного прямо над козырьком, а затем осторожными движениями начал сбрасывать лопатой снег со скользкого основания. Ребенка все это время страховала, предположительно, учительница.

Школьник убирает снег на козырьке. Кадр из ютуб
Школьник убирает снег на козырьке. Кадр из ютуб

Чуть позже стало известно, что видео снято в Уссурийске. На вывеске, которая виднеется на здании учебного учреждения, отмечается, что школа имеет 31 номер. В МВД журналистам primamedia рассказали, что сейчас силовые органы ведут проверку увиденного. В школу выехал инспектор по делам несовершеннолетних.

В социальных сетях родители устроили жаркие споры. Так, некоторые заявили, что преподавателя, на чьих глазах все происходило, стоит немедленно уволить. Другие заявили, что наказывать имеет смысл как учителя, так и всю школу в целом, потому что там рискуют здоровьем и жизнью детей. Но нашлись и те, кто не увидел в содеянном ничего особенного – мол, ребенок находится под контролем, а высота не такая большая.

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В Приморье полураздетого школьника заставляли счищать снег с крыши
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