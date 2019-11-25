В Приморье полураздетого школьника заставляли счищать снег с крыши

В Приморье полураздетого учащегося школы заставляли счищать снег с козырька у входа в школу. Соответствующее видео появилось в соцсетях и вызвало ажиотаж. Так, на кадрах видно, что маленький мальчик вылез из открытого окна, расположенного прямо над козырьком, а затем осторожными движениями начал сбрасывать лопатой снег со скользкого основания. Ребенка все это время страховала, предположительно, учительница.

Чуть позже стало известно, что видео снято в Уссурийске. На вывеске, которая виднеется на здании учебного учреждения, отмечается, что школа имеет 31 номер. В МВД журналистам primamedia рассказали, что сейчас силовые органы ведут проверку увиденного. В школу выехал инспектор по делам несовершеннолетних.

В социальных сетях родители устроили жаркие споры. Так, некоторые заявили, что преподавателя, на чьих глазах все происходило, стоит немедленно уволить. Другие заявили, что наказывать имеет смысл как учителя, так и всю школу в целом, потому что там рискуют здоровьем и жизнью детей. Но нашлись и те, кто не увидел в содеянном ничего особенного – мол, ребенок находится под контролем, а высота не такая большая.