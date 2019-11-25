Устинья Малинина объяснила, почему на свидания ее собирает отец

Дочь музыканта Александра Малинина Устинья в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что на свидания ее собирает звездный отец. По ее словам, в свободное время она ходит с папой по магазинам и выбирает с ним для себя наряды.

«На свидания он меня собирает. С папой даже можно больше посоветоваться в плане мальчиков. Потому что мама будет ревновать. Папа спокойнее. Он такой для меня друг», — сказала Устинья Малинина.

При этом на недавнем балу Tatler Устинья Малинина появилась в платье от британского дизайнера, который одевает герцогиню Кейт Миддлтон. Музыканту оно обошлось в 200 тысяч рублей. «Их три всего в мире. Пока я сдавала экзамены, мама за ним охотилась. Украшения были сделаны на заказ. Сережки с бриллиантами и цепочка с жемчугом», — сказала девушка.

Между тем Александру Малинину не так давно исполнился 61 год. Он прекрасно себя ощущает в обществе любимой супруги Эммы и дочери. Акулы пера при встрече припомнили Малинину фразу, которую он как-то обронил, что активная сексуальная жизнь у мужчины начинается после шестидесяти лет. При этом его жена Эмма сказала, что на вопросы о сексе они с мужем отвечать не будут. «Вот исполнится мне восемьдесят лет тогда и поговорим», — заявил Александр Малинин.