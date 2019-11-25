НОВОСТИ

Вадим Верник объяснил, что за молодая девушка живет с его 95-летним отцом

Эмиль Верник, несмотря на серьезный возраст, ведёт активный образ жизни.

Вадим Верник объяснил, что за молодая девушка живет с его 95-летним отцом
Рядом с Эмилем Верником появилась молодая помощница/globallookpress.com

Актер и телеведущий Вадим Верник в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о жизни своего отца 95-летнего режиссера Эмиля Верника. Оказывается, мужчина несмотря на серьёзный возраст ведет активный образ жизни. «Папа так не любит никакие цифры. Он ощущает себя молодым человеком. Он красавец внутренне. Но он и внешне красавец. Женщины его обожают, кстати», — сказал Вадим Верник.

Игорь Верник. Фото
Игорь Верник заявил, что отец любит отдыхать в Прибалтике/http://globallookpress.com/

При этом журналисты заметили, что видели около Эмиля Верника молодую девушку в Юрмале, где он проводит много времени. Многие посчитали, что у режиссера появилась возлюбленная.

«Нет, возлюбленная у него не появилась. Это его помощница. Она его намного младше, но они, как сказать, очень хорошо существуют вместе», — заметил Вадим Верник.

Добавим, что Эмиль Верник до сих пор сам водит автомобиль. Он активный пользователь соцсетей. Не так давно, к примеру, подписался на оперную диву Анну Нетребко. «Папа часто отдыхает в санатории в Юрмале. У нас в семье с Прибалтикой много связано. В юности все время отдыхали с родителями в Паланге. Ощущение прогулок вдоль моря забыть невозможно. Для нас это теплое место. Сейчас до сих пор с папой порой приезжаем туда», — сказал родной брат Вадима Верника Игорь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вадим ВерникИгорь ВерникПрограмма "Ты не поверишь!"Эмиль ВерникЮрмала
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вадим Верник объяснил, что за молодая девушка живет с его 95-летним отцом
Интересно?
Поделись с друзьями: