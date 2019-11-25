Вадим Верник объяснил, что за молодая девушка живет с его 95-летним отцом

Актер и телеведущий Вадим Верник в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о жизни своего отца 95-летнего режиссера Эмиля Верника. Оказывается, мужчина несмотря на серьёзный возраст ведет активный образ жизни. «Папа так не любит никакие цифры. Он ощущает себя молодым человеком. Он красавец внутренне. Но он и внешне красавец. Женщины его обожают, кстати», — сказал Вадим Верник.

При этом журналисты заметили, что видели около Эмиля Верника молодую девушку в Юрмале, где он проводит много времени. Многие посчитали, что у режиссера появилась возлюбленная.

«Нет, возлюбленная у него не появилась. Это его помощница. Она его намного младше, но они, как сказать, очень хорошо существуют вместе», — заметил Вадим Верник.

Добавим, что Эмиль Верник до сих пор сам водит автомобиль. Он активный пользователь соцсетей. Не так давно, к примеру, подписался на оперную диву Анну Нетребко. «Папа часто отдыхает в санатории в Юрмале. У нас в семье с Прибалтикой много связано. В юности все время отдыхали с родителями в Паланге. Ощущение прогулок вдоль моря забыть невозможно. Для нас это теплое место. Сейчас до сих пор с папой порой приезжаем туда», — сказал родной брат Вадима Верника Игорь.