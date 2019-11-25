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Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»

По словам бывшего директора команды, коллектив переживает не лучшие времена.

Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»
Нетиевский назвал виновного в развале "Уральских пельменей"/http://globallookpress.com/

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове. По его мнению, именно из-за этого человека легендарный юмористический коллектив переживает далеко не лучшие времена.

Юлия Михалкова. Фото
Михалкова ушла из «Уральских пельменей»/http://globallookpress.com/

«Больно видеть, что разваливается коллектив. Увы, у этого процесса есть инициатор. Я, в любом случае, люблю всех членов коллектива, с которыми мы прожили вместе большую часть наших жизней и не самую плохую, надо сказать», — заявил он.

При этом он заметил, что в «Уральских пельменях» сейчас отсутствует продюсер, нет капитана, который ведет корабль. Все члены команды доверились Орлову, что, как он считает, огромная ошибка. Его он назвал клопом, который присосался к команде и просто выкачивает из нее финансы.

Также Нетиевский объяснил, почему из коллектива ушла Юлия Михалкова. В новой атмосфере, как он думает, ей было тяжело выбрать между осколками разваливающегося коллектива. Сейчас, как он сказал, это далеко не та дружная команда, которая была раньше. Он считает, что Михалкова вполне может начать самостоятельную карьеру и ее ждёт успех, сообщает «СтарХит».

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Евгений ОрловСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
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Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»
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