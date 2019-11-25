«Знаю, что они героини»: Добровольская высказалась о своих невестках

По словам актрисы, их она любит даже больше, чем сыновей.

Актриса Евгения Добровольская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о своих невестках. Как известно, от первого брака с актером Вячеславом Барановым у нее есть сын Степан. Его супруга словацкая модель.

От второго брака с актером Михаилом Ефремовым сын Николай. Полгода назад он сыграл свадьбу с девушкой, которая работает в сфере рекламы. Буквально несколько дней назад в этой паре на свет появилась внучка Алла. Таким образом Ефремов и Добровольская стали бабушкой и дедушкой.

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«Я всегда хотела быть хорошей свекровью и, наверное, ей стала. Главное, чтобы были силы. Смотрю на труд бабушек. Это постоянная беготня за маленькими детьми. Они герои. Своих невесток я люблю больше, чем сыновей. Женщины они понимаете более самоотверженные. Я знаю своих мальчиков. С ними непросто. Спасибо невесткам. Знаю, что они героини. Могу позвать всегда их в гости, посидим. Такое общение дорогого стоит», — заявила Евгения Добровольская.

Также она отметила, что ее сын Степан общается со словацкой моделью на английском языке. Она не имеет ничего против, что ее внук будет с детства говорить не на русском.