28-летняя корейская певица и телеведущая найдена мертвой в собственном доме

В Южной Корее найдена мертвой 28-летняя местная поп-звезда Гу Хара. Как сообщает издание Soompi, тело девушки было найдено в ее доме вечером 24 ноября.

Сейчас полиция устанавливает причины смерти певицы. Ее продюсерское агентство просит СМИ и фанатов воздержаться от обращения к родственникам артистки даже с целью соболезнования. Также журналистов попросили воздержаться от спекуляций на тему смерти девушки.

Здесь стоит отметить, что в мае текущего года у певицы была попытка самоубийства. Тогда ее доставили из дома в больницу и успели спасти. После этого за Гу усиленно присматривали. Менеджер артистки сообщила, что та страдала от депрессии.

больше по теме Популярная корейская певица покончила с собой из-за травли соотечественников Девушке было 25 лет.

Гу Хара дебютировала на сцене в 2008 году в девичьей поп-группе KARA, а затем, в 2015-ом, начала сольную карьеру одновременно в Корее и Японии. Кроме вокала, девушка еще занималась съемками в сериалах, работала телеведущей. Сделала себе пластическую операцию, чтобы визуально увеличить эффект двойного века. В 2018 году судилась с бывшим парнем, который угрожал оправить в СМИ её обнажённые фото.