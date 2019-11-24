Сильвио Берлускони попал в больницу из-за желающих сделать с ним селфи

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пострадал из-за своей популярности. На днях политика доставили в больницу города Милан с ушибом. Травму 83-летний мужчина получил во время конгресса Европейской народной партии в Загребе, когда толпа участников мероприятия рванула к нему, желая сделать селфи с легендарным лидером.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Политик просто упал во время совместного фотографирования из-за наплыва желающих сделать личный кадр с ним, хотя многие журналисты поспешили сообщить, что он госпитализирован из-за возобновившихся проблем с сердцем (в 2016 году мужчина перенес сложную операцию).

Добавим, что сейчас Берлускони является лидером партии «Вперед, Италия», кроме того, он успешный бизнесмен, миллиардер, владелец банков и газет.