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Сильвио Берлускони попал в больницу из-за желающих сделать с ним селфи

Политик упал, не выдержав наплыва поклонников.

Сильвио Берлускони попал в больницу из-за желающих сделать с ним селфи
Сильвио Берлускони угодил в больницу с ушибом. Фото: Goran Stanzl/PIXSELL via www.ima

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пострадал из-за своей популярности. На днях политика доставили в больницу города Милан с ушибом. Травму 83-летний мужчина получил во время конгресса Европейской народной партии в Загребе, когда толпа участников мероприятия рванула к нему, желая сделать селфи с легендарным лидером.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Политик просто упал во время совместного фотографирования из-за наплыва желающих сделать личный кадр с ним, хотя многие журналисты поспешили сообщить, что он госпитализирован из-за возобновившихся проблем с сердцем (в 2016 году мужчина перенес сложную операцию).

Добавим, что сейчас Берлускони является лидером партии «Вперед, Италия», кроме того, он успешный бизнесмен, миллиардер, владелец банков и газет.

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Сильвио Берлускони попал в больницу из-за желающих сделать с ним селфи
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