«Алла слишком великая»: Малинин не поверил, что Пугачева конфликтует с Агузаровой

По словам музыканта, Примадонна никогда бы не стала ставить палки в колеса конкурентам.

Певец Александр Малинин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о возможном конфликте между Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и Жанной Агузаровой. Поговаривают, что звезды недолюбливают друг друга. Якобы Пугачева всячески мешала в свое время Агузаровой выступать, потому что боялась, что та затмит ее на сцене.

«Вряд ли Алла будет кому-нибудь ставить палки в колеса. Она может не заметить человека. Это гораздо хуже, чем сделать пакость. Алла никогда не снизойдет до этого, чтобы сделать пакость. Алла слишком великая», — заявил Александр Малинин.

Сама Примадонна также отметила, что у нее нет конфликта с Агузаровой. Более того, они иногда видятся. «Почему вы думаете, что мы редко встречаемся? Нечасто, но видимся», — сказала Алла Пугачёва.

Журналисты спросили Примадонну, похожа ли Жанна Агузарова на нее в молодости. «Ну да. Я хулиганка была», — метко подметила Примадонна.