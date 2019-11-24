НОВОСТИ

«Алла слишком великая»: Малинин не поверил, что Пугачева конфликтует с Агузаровой

По словам музыканта, Примадонна никогда бы не стала ставить палки в колеса конкурентам.

«Алла слишком великая»: Малинин не поверил, что Пугачева конфликтует с Агузаровой
Малинин считает Пугачеву великой/http://globallookpress.com/

Певец Александр Малинин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о возможном конфликте между Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и Жанной Агузаровой. Поговаривают, что звезды недолюбливают друг друга. Якобы Пугачева всячески мешала в свое время Агузаровой выступать, потому что боялась, что та затмит ее на сцене.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева порой видится с Агузаровой/http://globallookpress.com/

«Вряд ли Алла будет кому-нибудь ставить палки в колеса. Она может не заметить человека. Это гораздо хуже, чем сделать пакость. Алла никогда не снизойдет до этого, чтобы сделать пакость. Алла слишком великая», — заявил Александр Малинин.

Сама Примадонна также отметила, что у нее нет конфликта с Агузаровой. Более того, они иногда видятся. «Почему вы думаете, что мы редко встречаемся? Нечасто, но видимся», — сказала Алла Пугачёва.

Журналисты спросили Примадонну, похожа ли Жанна Агузарова на нее в молодости. «Ну да. Я хулиганка была», — метко подметила Примадонна.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МалининАлла ПугачеваЖанна АгузароваПрограмма "Ты не поверишь!"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Алла слишком великая»: Малинин не поверил, что Пугачева конфликтует с Агузаровой
Интересно?
Поделись с друзьями: