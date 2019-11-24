За наследство Владимира Шаинского развернулась борьба между родственниками

Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что после смерти отца объявился его брат Иосиф. Это сын второй супруги композитора Натальи. Сейчас Иосиф претендует на квартиру Шаинского, деньги, которые находятся на банковских счетах, и права на творческое наследие.

«Когда отец скончался, то был заблокирован его счет. Мама не могла даже оплатить долги за медицинское обслуживание. Отец умер в США. Мы даже не знали, как его перевозить. Месяц не могли похоронить отца. Мы пошли в нотариальную контору. Мы удивились, что ждать надо полгода, чтобы вступить в права наследства. Через полгода оказалось, что маме отказали в выдаче документа о наследстве. В завещании при этом значилась только мама. Нам нотариус сказал: «А вы знаете, что сын Шаинского инвалид». А инвалид — обязательный наследник», — сказал Вячеслав Шаинский.

Сейчас, как отметил Вячеслав, идут суды. Они длятся уже почти два года. «Папа всегда говорил, что все оставляет моей маме. Папа свой долг перед братом выполнил. Брат же сейчас на все претендует. Мама продала квартиру спустя шесть месяцев после смерти отца. Сейчас он требует признать сделку недействительной. Квартиру мама собирались продавать до смерти отца, но спроса на нее не было. Остались теперь большие долги», — заявил Вячеслав Шаинский.

Добавим, что сейчас из-за всех скандалов себя плохо чувствует третья жена Шаинского Светлана. «Все беды от нервов. С момента смерти отца прошло почти два года. Мы все еще не отошли от шока. До этого несколько месяцев мама таскала мужа на своих руках. В Америке дорогое медобслуживание. Ты должен даже платить за вызов скорой помощи. Сиделки там стоят огромных денег. Мама по два раза в день с папой общалась. Иосиф же вышел на связь только после смерти отца», — заявил Вячеслав Шаинский.