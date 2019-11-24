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«Эльза, мочи!»: подростки устроили драку с полицией на премьере «Холодного сердца»

Семеро стражей порядка получили легкие травмы, задержаны пять человек.

«Эльза, мочи!»: подростки устроили драку с полицией на премьере «Холодного сердца»
«Холодное сердце 2». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

А вы говорите «детский мультик»… В британском городе Бирмингеме на премьере анимационного фильма «Холодное сердце 2» произошла массовая драка, участницей которой стала и 13-летняя девочка.

Как сообщает издание The Independent, вечером 23 ноября полиция задержала в местном кинотеатре пятерых подростков. На месте происшествия были найдены два мачете и обычный нож.

Всего в потасовке участвовало около сотни молодых людей, из-за происшествия пришлось даже эвакуировать торговый центр. Стражи порядка хотели просто разогнать толпу, но встретили ожесточенное сопротивление и были вынуждены вызвать на место вооруженных силовиков. Семеро полицейских получили легкие ранения.

По мнению правоохранителей, драка была очень похожа на спор за территорию между двумя местными бандами. Однако очевидцы сообщают, что потасовка началась, когда группа девушек стала избивать одну юную посетительницу кинотеатра, а потом с обеих сторон подтянулись друзья конфликтующих.

В итоге за нападение на полицейских были арестованы 13-летняя девочка, еще одна девочка и мальчик 14 лет и 19-летний парень. Еще одного 14-летнего подростка задержали за противодействие сотрудникам органов правопорядка.

Отметим, что в тот вечер в торговом центре было множество мамочек с детьми, которые пришли посмотреть «Холодное сердце 2». В результате происшествия они были очень напуганы не только дракой, но и появлением силовиков с оружием. Сейчас полицейские извинились за свои действия перед гражданами и попросили их прислать в участок фото и видео злополучного вечера.

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«Холодное сердце 2»АнглиядракаЧП
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«Эльза, мочи!»: подростки устроили драку с полицией на премьере «Холодного сердца»
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