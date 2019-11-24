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«Положение бровей неестественно»: пластический хирург оценил внешность Агузаровой

По словам Игоря Белого, певица проводила сразу несколько «косметических мероприятий».

«Положение бровей неестественно»: пластический хирург оценил внешность Агузаровой
Агузарова изменилась до неузнаваемости/http://globallookpress.com/

Пластический хирург Игорь Белый в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался о внешности певицы и звезды из девяностых годов Жанне Агузаровой. Недавно певица снова появилась на публике и ее мало кто узнал. Многие отметили, что звезда стала жертвой пластических хирургов. Настолько за последние годы изменилась ее внешность. Она, что бросилось в глаза, накачала губы и стала одеваться как подросток.

Игорь Белый и Жанна Агузарова. Фото
Пластический хирург оценил внешность Агузаровой/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Точно проводились мелкие косметические мероприятия. Если не учитывать насколько высоко была сформирована прическа, то видно, что проводился лифтинг в губах», — заявил специалист.

Также специалист заострил внимание на бровях звёздной исполнительницы. «Положение бровей неестественно. В принципе часто пытаются добиться специфического эффекта, когда хотят сделать, как лучше», — заметил Игорь Белый.

Также он подчеркнул, что надо вспомнить, сколько лет Жанне Агузаровой. Как известно, в июле нынешнего года ей исполнилось уже 57 лет. «Кроме того, никто не отменял старение, поэтому какие-то моменты хирургического лифтинга по всей видимости выполнялись», — сказал пластический хирург.

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Жанна АгузароваИгорь Белыйпрограмма "Звезды сошлись"
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«Положение бровей неестественно»: пластический хирург оценил внешность Агузаровой
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