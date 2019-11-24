Гуру мотивации Тони Роббинса обвинили в приставании к школьнице в летнем лагере

В начале своей карьеры известный на весь мир коуч не смог устоять перед несовершеннолетней слушательницей.

Известного американского бизнес-тренера и мотивационного гуру Тони Роббинса обвинили в сексуальном нападении на старшеклассницу в летнем лагере.

Сам инцидент произошел еще в 1985 году, когда мужчине было 25-лет. Уже будучи богатым и знаменитым, он приехал выступать в элитный летний лагерь в южной Калифорнии. Но после его воодушевляющей речи для подростков две слушательницы увидели в парке, как красавчик-оратор силой прижал к себе девушку гораздо моложе него и поцеловал.

Спустя много лет издание BuzzFeed News нашло эту женщину. Журналисты раскрыли, что ее зовут Элли и на тот момент ей было меньше 18 лет. В числе других школьников девушка приехала тогда в тот супер-лагерь, чтобы повысить свои оценки.

Она вспомнила, что Роббинс часто задавал ей при всех смущающие вопросы и намекал, что она ему нравится. После последнего выступления он пригласил ее прогуляться с ним в парке, чтобы извиниться за свое поведение. Но затем на укромной полянке он начал приставать к девушке, прижимаясь, целуя и щупая ее за грудь. Это продолжалось довольно долго. Элли не могла противостоять мужчине, потому что уже в те годы он прекрасно умел манипулировать людьми и даже вводить их в транс.

Руководство лагеря узнало об этом инциденте, но адвокаты Роббинса заявили тогда, что никакого изнасилования не было. По мнению юристов, их подзащитный не решился бы на такой поступок в месте с большим количеством людей. Элли вспоминает, что в итоге взрослые встали на сторону молодого бизнесмена, замяв эту неприятную историю под предлогом того, что мужчина просто обнял девушку.

Сейчас, когда издание BuzzFeed опубликовало ряд обвинений гуру-коучинга в непристойном поведении с женщинами, всплыл и этот инцидент из лагеря. Оказалось, что многие бывшие студенты и сотрудники учреждения слышали о нем и даже оказались соучастниками. В ответ на публикацию адвокаты Тони Роббинса заявили, что журналисты специально мешают имя бизнесмена с грязью, основываясь на «блеклых воспоминаниях 35-летней давности». Юристы грозят изданию судебным иском за разрушение репутации богатого человека. Запасаемся попкорном и ждем развития ситуации.