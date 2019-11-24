Высокие отношения: Климова сходила в театр с возлюбленной первого мужа

41-летняя Екатерина Климова не скрывает свою дружбу с Еленой Бирюковой. Первый муж актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» — ювелир Илья Хорошилов — до сих пор поддерживает с экс-возлюбленной дружеские отношения. И это не удивительно: у бывших супругов есть общая 17-летняя дочь Елизавета. Одна на спектакль в компании Бирюковой артистка отправилась вместе с четырехлетней Беллой от Гелы Месхи.

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Звездные мамы привели детей — Елена пришла с семилетней Аглаей — на спектакль «Синяя птица» в театр «Нации». Климова не забыла поздравить все родительниц с Днем матери, отметив, что им всю жизнь приходится ходить в школу, читать сказки, смотреть мультики и гулять на детских площадках с детьми, а потом и с внуками.

«Это же счастье!! Мамы меня поймут», — добавила Екатерина.

У Климовой есть тринадцатилетний сын Матвей и одиннадцатилетний Корней от актера Игоря Петренко. Этим летом знаменитость развелась с третьим мужем — Гелой Месхи. Артистка не комментирует причину, побудившую ее разойтись с любимым мужчиной. Примечательно, что Екатерина дружит с первым мужем Ильей Хорошиловым и отцом старших сыновей. Знаменитости удалось найти общий язык и с Еленой Бирюковой, которая родила от экс-возлюбленного Екатерины младшую дочь.