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«Женщина должна давать»: монахиня озвучила смелые советы о правильном браке

Ролик с речью благочестивой женщины разошелся по Сети.

«Женщина должна давать»: монахиня озвучила смелые советы о правильном браке
Монахиня высказала свое мнение о порядочном браке. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

По Сети разошелся видеоролик, на которому прихожане православного храма задали вопрос об отношениях местной монахине, ну а та ответила, что называется, конкретно, без сглаживания углов.

«Женщина должна давать. А у вас только одно: «Ой, меня обидели! Ой, я гордая. Ой, меня обидели — муж мне не купил». А мужиков-то любить не умеете, — говорит дама в черном облачении, обращаясь, очевидно, к представительницам прекрасного пола. — А мужик-то должен домой зайти — ты ему должна ботиночки снять, курточку снять, в попу посмотреть — гланды увидать, накормить, напоить и потом только спрашивать: «Супруг, как у тебя дела? Муж мой возлюбленный во Христе». А вы ж змеюки все: «Хде был?! А ну денег дал! А не дал — получи, скотиняка!» Поэтому и мужики от нас уходют и бегут. Мужа надо любить, мужа надо беречь».

Но мужчинам от монахини тоже досталось. Она сказала, что представители сильного пола сейчас пошли слабые духом. Она напомнила, что в Евангелие говорится: «Да убоится жена за мужа своего», а не «убоится мужа», как многие часто говорят. По ее словам, женщина должна опасаться потерять своего супруга: кормильца и защитника.

Советы монахини нашли множество откликов в социальных сетях. «Наш ответ феминизму». «Матушка фигни не скажет!» «Вот это благословение!» Такие фразы пользователи пишут под роликом. Правда, некоторые сомневаются в «компетенции эксперта в данном вопросе», так как сама советчица ушла от мирской жизни и мужчин в монастырь.

Может, эта дама от того и обрела мудрость, что от нее мужчины поуходили?

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«Женщина должна давать»: монахиня озвучила смелые советы о правильном браке
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