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Лещенко горячо вступился за Ротару в скандале с ее гастролями

Певец попросил коллег оставить звезду в покое и прекратить ее травлю.

Лещенко горячо вступился за Ротару в скандале с ее гастролями
Лев Лещенко. Фото Global look press

Лев Лещенко решил поддержать свою давнюю приятельницу Софию Ротару, на которую сейчас началась откровенная травля. Напомним, певица решила приехать зимой в Москву на заработки, выйти на сцену «Песни года» и подзаработать на корпоративах. Однако этот, казалось бы, вполне обычный для любого артиста порыв был встречен горячим сопротивление ее коллег и общественными деятелями.

Дело в том, что несколько лет назад София Михайловна засветилась нелестными высказываниями в адрес России. И люди стали активно возмущаться, что певица неожиданно решила разжиться на нелюбимой стране. При этом концертный директор Ротару Сергей Лавров утверждает, что это был чей-то вброс информации, к которому народная артистка не имела никакого отношения.

Лещенко попросил всех успокоиться и прекратить обсуждать приезд Ротару в негативном свете, назвав ее «человеком мира». «Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать. И все эти разговоры о том, что это чей-то заказ, — это все глупости»,- прокомментировал «Газете.Ru» Лев Валерьянович.

Народный артист не ограничился комплиментами в адрес Софии Михайловны и назвал других певцов «шушерой» на фоне звезды.

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Лещенко горячо вступился за Ротару в скандале с ее гастролями
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