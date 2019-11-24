«За мат придется заплатить»: Noize MC и «Ленинград» оштрафовали после концерта

Группы заплатили по 500 рублей за привычное для них сквернословие со сцены.

23 ноября в Москве на стадионе ЦСКА прошел совместный концерт групп Noize MC и «Ленинград». Выступление музыкантов проводилось в формате саундклэш-баттла, то есть сцена на сцену. Артисты играли по очереди, а после восторженные зрители определяли, кто из них лучше.

Однако невероятное рок-шоу закончилось для звезд неприятным событием: после того, как они спустились со своих сцен, к ним подошли сотрудники полиции и начали разбираться за мат, который музыканты позволили себе во время концерта. Как известно, и та и другая группы довольно эксцентричны и щедро добавляют нецензурную лексику в свои песни.

Как сообщает музыкальное издание Flow, лидеров коллективов и главных сквернословов Ивана Алексеева и Сергея Шнурова оштрафовали на 500 рублей каждого. А вообще по законодательству за такой проступок звезде может грозить штраф до 2500 рублей или административный арест до 15 суток.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — поблагодарил Алексеев своих поклонников в Instagram.

Рэпер сообщил изданию, что полицейские отпустили его только через пять часов после окончания концерта. Что же они делали с музыкантом так долго, если вместо ареста ему выписали небольшой штраф? Ответ на этот вопрос также лежит в Instagram Noize MC — они фотографировались со звездой.