Папино чудо: Пелагея рассказала, на кого похожа ее единственная дочь

Иван Телегин впервые за два месяца опубликовал в Instagram свежее фото. Хоккеист провел уикенд в компании дочери — двухлетней Таисии. Мама девочки утверждает, что малышка растет точной копией своего отца. Кроха знает, как очаровать окружающих с помощью своих талантов: дочери Пелагеи нравится заучивать стихи. А в день рождения Александры Пахмутовой девочка исполнила одну из ее песен под названием «Надежда». Певица полностью доверяет дочь заботам мужа: Телегин может посидеть с Таисией, пока ее мама отлучается на съемки.

Артистка не исключает вероятность того, что в будущем кроха выберет для себя творческую профессию: девочка мечтает выступать на большой сцене, как ее звездная мама.

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«Моя принцесса», — лаконично подписал снимок с дочкой Иван Телегин.

По словам Пелагеи, когда их Таисия была еще крошкой, она не любила слушать колыбельные в мамином исполнении. Однако сейчас малышка проявляет интерес к творчеству. Родители девочки не препятствуют ее желаниям, во всем поддерживая наследницу. В одном из интервью знаменитость подметила, что не раз читала о том, что она якобы увела Телегина из семьи. Пелагея утверждает обратное: она никогда не смогла бы построить свое счастье, зная о том, что разрушила чей-то брак.