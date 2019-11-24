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Кустурица отметил юбилей в Москве и заслужил поздравления Путина

Маэстро исполнилось 65 лет.

Кустурица отметил юбилей в Москве и заслужил поздравления Путина
ЭМИР КУСТУРИЦА В ФИЛЬМЕ «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ», (2012 Г.). Стоп-кадр

Легендарному югославскому и сербскому режиссеру Эмиру Кустурице исполнилось 65 лет. Зарубежного кинодеятеля поздравил президент России Владимир Путин на сайте Кремля.

Режиссер, по мнению главы нашего государства, помогает популяризировать русскую культуру и укреплять международное гуманитарное сотрудничество. В числе заслуг Кустурицы, которые отметил Путин — «сохранение исторической правды».

Владимир Владимирович отметил оригинальность и самобытность проектов Эмира, а также «почерк настоящего мастера и творца». Путин пожелал Кустурице здоровья и вдохновения, а также осуществления творческих планов. Любопытно, что свой юбилей Кустурица отпраздновал в Москве, сообщают «Известия».

Отметим, что любовь россиян югославский культурный деятель заслужил не только из-за своего неподражаемого творчества, но и из-за политических взглядов. В конфликте в Украиной он встал на сторону России, сразу же попав в списки врагов Незалежной.

Известно, что Эмир Кустурица до сих пор не может смириться с развалом Югославии, называя себя югославом. Его родители – мусульмане-босняки. Однако несколько лет назад он принял православие, назвав этот акт «возвращением к своим корням». По словам режиссера, его далекими предками были сербы-христиане.

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Кустурица отметил юбилей в Москве и заслужил поздравления Путина
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