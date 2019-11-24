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«Грань безусловной любви»: Соколовский заговорил о главном человеке в его жизни

Певец делает все возможное для того, чтобы двухлетняя дочь не ощущала его отсутствия.

«Грань безусловной любви»: Соколовский заговорил о главном человеке в его жизни
Влад Соколовский и Рита Дакота (Фото: Globallookpress.com)

Влад Соколовский и Рита Дакота вместе воспитывают двухлетнюю дочь. Именно маленькая наследница стала главным человеком в жизни певца. Ради малышки артист сумел наладить отношения с бывшей женой. Супруги развелись в сентябре 2018 года. В СМИ писали о том, что возлюбленная музыканта не смогла простить Владу измену. Именно по этой причине их союз распался. Сейчас певец настаивает на том, что им с Ритой удалось найти компромисс в общении: девушка не препятствует ему общаться с Мией.

Несмотря на плотный гастрольный график, Соколовский делает все для того, чтобы его ребенок не ощущал себя одиноким или брошенным. Ему важно, чтобы дочь чувствовала поддержку и любовь как мамы, так и отца.

«С появлением Мии открыл новую грань безусловной любви», — отметил Влад в интервью «СтарХиту».

Бывший муж Дакоты считает себя заботливым отцом. Когда у артиста появляется свободная минутка, он «пулей мчит» к дочке.

По словам певца, он старается не афишировать личную жизнь. При этом Влад не стал скрывать, что устал от постоянных слухов и домыслов о новых романах на стороне. Соколовский наладил с бывшей женой доверительные отношения: ему нравится беседовать с Ритой, они часто советуются друг с другом в вопросах воспитания дочери.

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Влад Соколовскийдети звездЗвездные детиРита Дакота
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«Грань безусловной любви»: Соколовский заговорил о главном человеке в его жизни
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