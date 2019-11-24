НОВОСТИ

В самолете Москва — Анапа умер пилот

Инцидент произошел сразу после экстренной посадки лайнера.

В самолете Москва — Анапа умер пилот
Фото Ивана Платова. КП.

24 ноября произошла очередная авиатрагедия. Самолет, следовавший рейсом Шереметьево – Анапа, экстренно приземлился в аэропорту Платов Ростова-на-Дону. Один из пилотов, 49-летний Дамир Ахмедов, умер.

Южное следственное управление на транспорте рассказало КП: в воздухе второму пилоту вдруг стало плохо, он сообщил об этом своим коллегам. Как вспоминают очевидцы, у мужчины сильно заболело сердце. Он с трудом переносил страдания и все время хватался за больное место.

Профессиональный экипаж сразу же поспешил спасать пилота, оказав ему первую медицинскую помощь. Первый пилот при этом принял решение о скорейшей посадке в ближайшем месте. Этим местом оказался Ростов-на-Дону.

К приземлившемуся самолету моментально приехала «скорая», однако спасти пилота не удалось. По предварительным версиям, мужчина скончался либо из-за остановки сердца, либо по причине оторвавшегося тромба.

По факту организована доследственная проверка. Самолет после урегулирования определенных моментов отправился заканчивать свой рейс.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

пилотпосадка самолетаРостовРостов-на-ДонуЧП в самолетеЧП с самолетом
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В самолете Москва — Анапа умер пилот
Интересно?
Поделись с друзьями: