В самолете Москва — Анапа умер пилот

24 ноября произошла очередная авиатрагедия. Самолет, следовавший рейсом Шереметьево – Анапа, экстренно приземлился в аэропорту Платов Ростова-на-Дону. Один из пилотов, 49-летний Дамир Ахмедов, умер.

Южное следственное управление на транспорте рассказало КП: в воздухе второму пилоту вдруг стало плохо, он сообщил об этом своим коллегам. Как вспоминают очевидцы, у мужчины сильно заболело сердце. Он с трудом переносил страдания и все время хватался за больное место.

Профессиональный экипаж сразу же поспешил спасать пилота, оказав ему первую медицинскую помощь. Первый пилот при этом принял решение о скорейшей посадке в ближайшем месте. Этим местом оказался Ростов-на-Дону.

К приземлившемуся самолету моментально приехала «скорая», однако спасти пилота не удалось. По предварительным версиям, мужчина скончался либо из-за остановки сердца, либо по причине оторвавшегося тромба.

По факту организована доследственная проверка. Самолет после урегулирования определенных моментов отправился заканчивать свой рейс.