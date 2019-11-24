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«Это успокаивает малыша»: Костенко разъяснила, почему часто кладет руку на живот

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова готовится подарить возлюбленному еще одного малыша.

«Это успокаивает малыша»: Костенко разъяснила, почему часто кладет руку на живот
Анастасия Костенко (Фото: Instagram.com/kostenko.94)

25-летняя модель из Ростова-на-Дону готовится подарить футболисту Дмитрию Тарасову еще одного малыша. От предыдущих отношений у спортсмена есть дочь Ангелина. В июле 2018 года Анастасия Костенко впервые стала мамой. Пара воспитывает крошку Милану. Девушка, как и супруга Джигана — Оксана Самойлова, не стала скрывать от поклонников и прессы вторую беременность. Знаменитость то и дело публикует в Instagram свежие снимки, демонстрируя заметно округлившийся животик.

Костенко не скрывает: она часто сталкивается с вопросами и критикой со стороны верных почитателей. В своем микроблоге модель решила ответить хейтерам на расспросы о том, почему она так часто кладет руку на живот. В диалоге с поклонниками Анастасия подметила, что она, как и другие будущие мамочки, гордится своим интересным положением. Кроме того, модель решила процитировать специалиста-гипнолога Кэтрин Грейвс, которая утверждала, что женщины на уровне инстинкта стараются чаще дотрагиваться до ребенка, когда тот находится еще в утробе. Этот процесс запускает выработку окситоцина — это гормон, позволяющий усилить связь между мамой и ее малышом. Кроме того, в будущем он может повлиять на интенсивность схваток.

Модель Анастасия Костенко
Анастасия Костенко гордится своей беременностью (Фото: Instagram.com/kostenko.94)

«Когда мама кладет руки на живот, это успокаивает малыша», — резюмировала возлюбленная Тарасова, ссылаясь на слова специалиста.

Ранее Анастасия говорила о романе с футболистом. Девушка заверила, что не уводила Дмитрия из семьи. После развода с поющей телеведущей Ольгой Бузовой спортсмен женился на новой возлюбленной Анастасии Костенко, которая вскоре после этого объявила о своем интересном положении.

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«Это успокаивает малыша»: Костенко разъяснила, почему часто кладет руку на живот
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