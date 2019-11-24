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«Заказа нет»: Пушков не увидел политической подоплеки в травле Ротару

Государственный деятель считает, что люди просто устали от заграничных гастролеров.

«Заказа нет»: Пушков не увидел политической подоплеки в травле Ротару
София Ротару. Фото Global look press

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал в своем Twitter на слова директора Софии Ротару Сергея Лаврова. Представитель певицы заявил, что против народной артистки действуют какие-то люди, которые совершили вброс информации о ее политических высказываниях.

Дескать она никогда не выступала против России и россиян, а на гастроли не приезжала только из-за того, что политическая атмосфера в Незалежной была далеко не самой лучшей. Теперь, когда она стабилизировалась, певица решила посетить нашу страну. И вовсе не ради денег, как пишут СМИ, поскольку участие в «Песне года» бесплатное для артистов.

Пушков ответил Лаврову в том же духе. Он сказал, что никакой политической травли артистки нет, а люди просто устали от гастролеров, которые приезжают к нам в страну только ради материальной выгоды.

Заметим, что кроме «Песни года» в планах Ротару – также участие в различных предновогодних корпоративах. Как пишут СМИ, на них звезда зарабатывает по 3 млн рублей за одно выступление.

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«Заказа нет»: Пушков не увидел политической подоплеки в травле Ротару
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