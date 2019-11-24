«Глупость неимоверная»: Винокур яро выступил против бойкота Ротару

Владимир Винокур в открытой травле Софии Ротару неожиданно принял сторону певицы. Напомним, некоторая публика, а также многие общественные деятели выступили против ее приезда в Россию на заработки. В частности, сенатор Валерий Рязанский предложил бойкотировать ее выступления и ответить ей пустыми залами.

Юморист сделал смелое заявление в Томске, где находился на гастролях. В эфире НСН он отреагировал на громкое высказывание сенатора. По мнению артиста, Софию Ротару нельзя смешивать с политикой, ведь люди, которые планируют прийти на ее выступления, хотят увидеть на сцене свою любимую певицу, ее творчество, а не взгляды на общество. И вообще бойкот украинской звезды – это «глупость неимоверная», считает Винокур.

«У таких артистов, как Ротару, не бывает возраста, но она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось», — сказал известный комик.

Напомним, 72-летняя звезда ранее засветилась с нелицеприятными выступлениями в адрес России, обвиняя государство в агрессивном поведении относительно Украины. Позже она неожиданно сказала, что любит любит россиян и их землю. На фоне этих выступлений София Ротару не отказала себе в дополнительном заработке на территории нашего Отечества. Этой зимой она планирует появиться в «Песне года», а также в ряде других проектов. И проехаться по новогодним корпоративам.

Ангелина Вовк раскритиковала подобную непоследовательность певицы и предложила ей остаться у себя на Родине. А Лоза проявил неожиданную лояльность, объяснив, что звезда была практически вынуждена была выступить против России, поскольку иначе ей бы не позволили работать в Незалежной.